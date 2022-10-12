ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

12 октября, 12:30

Выявлены регионы с самой высокой смертностью пенсионеров

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в
Пенсионерка.
Фото Global Look Press

Росстат представил статистику по регионам о продолжительности жизни пенсионеров в различных регионах.

По данным Росстата, регионами с самой высокой смертностью среди людей, пенсионного возраста, стали с незначительными отличиями такие области, как Новгородская, Амурская, Курская, Рязанская и Еврейская автономная. Врач общей практики Денис Прокофьев связывает данный факт с доступностью и качеством медицинской помощи: «Безусловно, есть факторы внешние. Климатические, трудовые, которые влияют на продолжительность жизни. Никто не отменял семейный анамнез, онкологический анамнез. Если мы берём в общей массе, это общие региональные усилия по профилактике развития заболеваний, по онконастороженности, по раннему выявлению инфекционных заболеваний, по их лечению, таких как ВИЧ, гепатит».

Также изменить печальную статистику, по мнению врача, может ответственное отношение пенсионеров к своему здоровью, включающее регулярные обследования, соблюдение рекомендаций врача, отказ от вредных привычек и правильное питание.

Минимальная смертность среди людей пенсионного возраста наблюдается в Ингушетии, Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке.

Здоровье
23
3
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Совет Федерации инициировал проверку детской питьевой воды
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости