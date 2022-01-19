Выявлено, что кожура цитрусовых способна понижать высокий холестерин

Исследователи допускают, что соединения, содержащиеся в кожуре цитрусовых, способны снижать уровень плохого холестерина на 40 процентов. Об этом пишет издание Science Daily.

Исследование специалистов показало, что антиоксидантные соединения, содержащиеся в кожуре цитрусовых, могут стать эффективным органическим средством снижения уровня холестерина.

«Исследование показало, что полиметоксилированные флавоны (ПМФ) обладают самым мощным эффектом снижения уровня холестерина. Мы считаем, что они могут конкурировать своим эффектом снижения уровня холестерина с некоторыми лекарствами без риска побочных эффектов», — отмечает доктор Эльжбета Куровска.

Вышеназванные вещества были обнаружены в различных цитрусовых плодах. Наиболее распространенную форму антиоксидантов содержит кожура мандаринов и апельсинов.