Выписавшийся из больницы Дроздов раскрыл секрет долголетия

Известный телеведущий Николай Дроздов раскрыл секрет долголетия и заявил, что для этого нужно меньше есть.

«Есть чаще, но понемногу. Из-за стола вставать надо, как будто хочешь немножко поесть. И конечно, лишний вес — это самый первый погубитель. Кроме того, постоянная зарядка. У меня есть брошюра, лечебная физкультура, и вот я за день раз по пять сижу, стою, ложусь, повторяю, делаю», — приводит слова Дроздова Life.ru.