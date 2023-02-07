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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:00

Выписавшийся из больницы Дроздов раскрыл секрет долголетия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный телеведущий Николай Дроздов раскрыл секрет долголетия и заявил, что для этого нужно меньше есть.

«Есть чаще, но понемногу. Из-за стола вставать надо, как будто хочешь немножко поесть. И конечно, лишний вес — это самый первый погубитель. Кроме того, постоянная зарядка. У меня есть брошюра, лечебная физкультура, и вот я за день раз по пять сижу, стою, ложусь, повторяю, делаю», — приводит слова Дроздова Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1557132
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