Врачи заявили, что кофеин способен защитить от болезней сердца

В Daily Express опубликовали исследование от Nature Communications, в котором говорится о пользе кофеина. По мнению специалистов, он может уменьшить риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Для этого человеку нужно каждый день употреблять напитки с кофеином, но только в умеренных количествах (около 600 мг). При этом эксперты отмечают, что кофеин должен входить в состав именно безалкогольных напитков. Также пить напитки с кофеином рекомендуется отдельно от пищи.

Специалисты напоминают, что напитки с кофеином часто содержат много вредных веществ, например искусственные подсластители или сахар. Именно поэтому диетологи советуют не добавлять в кофе молоко и сахар.