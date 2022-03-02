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Сегодня, 11:00

Врачи заявили, что кофеин способен защитить от болезней сердца

Кофеин способен защитить от болезней сердца
Галина Глазко
Кофе.
Фото Global Look Press

В Daily Express опубликовали исследование от Nature Communications, в котором говорится о пользе кофеина. По мнению специалистов, он может уменьшить риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Для этого человеку нужно каждый день употреблять напитки с кофеином, но только в умеренных количествах (около 600 мг). При этом эксперты отмечают, что кофеин должен входить в состав именно безалкогольных напитков. Также пить напитки с кофеином рекомендуется отдельно от пищи.

Специалисты напоминают, что напитки с кофеином часто содержат много вредных веществ, например искусственные подсластители или сахар. Именно поэтому диетологи советуют не добавлять в кофе молоко и сахар.

Источник: https://www.express.co.uk/
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