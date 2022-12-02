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Врачи рассказали, в каких случаях нужно удалять аденоиды у ребенка

Мария Гусева
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Врачи-отоларингологи Юрий Талалайко и Ирина Славинская рассказали Life.ru, когда следует удалять у ребенка миндалины (аденоиды), а когда — нет.

Сами по себе аденоиды — это непарные носоглоточные миндалины. Операция нужна тогда, когда увеличенные миндалины воспалены и приводят к проблемам со здоровьем у ребенка. Для выявления проблемы лучше прийти с ребенком на прием к отоларингологу. Желательно сделать эндоскопию полости носа, рентгенографию или КТ носоглотки. Также важно проверить слух.

Славинская отметила, что задуматься об удалении аденоидов нужно в случае затруднения носового дыхания, храпа и остановки дыхания во сне, частых отитов или снижения слуха, а также головной боли, рассеянности, энуреза и нарушения роста лицевого черепа (деформация верхней челюсти).

В настоящее время операция по удалению миндалин проходит под общим наркозом, поскольку это самый безопасный метод анестезии: ребенок будет спать и ничего не почувствует.

Источник: Life.ru
Здоровье
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