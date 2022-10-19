Врачи рассказали о системном аутоиммунном заболевании, угрожающем россиянам

Врачи рассказали об аутоиммунном заболевании, затрагивающем все системы организма, все чаще встречающемся, как у взрослых, так и у детей.

Ученые отмечают, что с каждым годом в России растет число заболевших полиорганным аутоиммунным заболеванием — атопическим дерматитом. Он наблюдается у 25-30% детей и 2-10% взрослых, а каждый пятый из них имеет тяжелую форму заболевания. Официальная цифра страдающих данным заболеванием — 271,5 тысячи человек. Одной из возможных причин атопического дерматита называется генетическая предрасположенность. Однако точно ученые до сих пор не выяснили, почему год от года растет число заболевших. Чаще всего атопический дерматит проявляется еще в детстве.

«В организме 9 систем, и все они взаимосвязаны, а связь обеспечивает иммунная система, десятая, которая контролирует все процессы, представляя собой совокупность органов, тканей и клеток, — рассказывает заведующая отделением аллергии и иммунопатологии кожи ФБГУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, профессор Елена Феденко. Когда процессы нарушаются, возникает системное аутоиммунное заболевание с полиорганной патологией. Долгое время аллергические заболевания не признавали полиорганными, но сегодня это не вызывает сомнений. При атопическом дерматите мы фиксируем тяжелое течение примерно у 15% пациентов, а среднетяжелое — еще у 36%. То есть половина пациентов болеет с изнурительными симптомами». У 90% попутно имеются патологические заболевания — бронхиальная астма, аллергический ринит, пищевые аллергии. Пациенты с атопическим дерматитом склонны к развитию бронхитов, тонзиллитов, синуситов, сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее лечение состояло из применения гормональных и антигистаминных препаратов, которые оказывали временное облегчение, способствовали привыканию. Сейчас появились новые виды терапии. Однако лекарства стоят довольно дорого, и приобретать их приходится из личного бюджета, поскольку заболевание не числится в регистре льготного обеспечения. Поэтому большинство граждан, за неимением финансовых возможностей, лишены необходимого современного лечения.