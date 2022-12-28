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Врачи рассказали о пользе пряностей

Ольга Стрельникова
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Врачи рассказали о пользе пряностей.
Фото freepik/ru.freepik.com

Специалисты объяснили, от каких проблем избавят перец, имбирь и корица.

Диетолог Людмила Микитюк и гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в беседе с «Известиями» рассказали, что пряности улучшают не только вкус и аромат еды, но и здоровье человека. Их состав изобилует различными витаминами, микроэлементами и кислотами. Многие пряности имеют противовоспалительный и антибактериальный эффект. «Эти свойства реально спасают тысячи жизней в странах с низким уровнем санитарной культуры. Пряности убивают микробов в желудке, а также стимулируют выработку соляной кислоты, которая тоже уничтожает бактерии. В результате риск заразиться пищевой инфекцией снижается», — пояснил гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

По словам Людмилы Микитюк, острые и жгучие специи, такие как перец, имбирь и корица, можно считать природными антибиотиками. Помимо этого, они способствуют выработке эндорфинов и улучшению настроения, стимулируют кишечник и желчные протоки, снижая вероятность запоров и желчнокаменной болезни, а также способствуют долголетию и молодости. «Ароматические травы зеленого цвета содержат необходимые организму антиоксиданты, которые помогают уменьшать вред от канцерогенов, появляющихся в процессе приготовления пищи, и бороться с процессами старения организма», — резюмировала диетолог.

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