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Врачи рассказали о фрукте, полезном при диабете

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в
Груша.
Фото Global Look Press

Врачи назвали фрукт, который полезно употреблять при сахарном диабете.

Ученые рассказали о том, что пациентам с сахарным диабетом, а также в качестве его профилактики полезно включать в рацион грушу. Информацию об этом опубликовало сербское издание Magazin Novosti: «Груши — очень полезные фрукты, которые способствуют снижению риска развития гипертензии, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы».

Груши полезны при заболеваниях верхних дыхательных путей, туберкулезе и лихорадке, снижают жар и обладают антисептическим дейстием. Содержащиеся в этом фрукте волокна лигнина помогают при расстройстве желудка, а обилие витамина С и меди создают антиоксидантный эффект, защищая клетки от старения.

Несмотря на насыщенный сладкий вкус, груши также помогают избавиться от лишних килограммов.

Здоровье
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