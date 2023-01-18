Врачи рассказали, нужно ли пить бокал вина перед сном

Кандидат медицинских наук врач-диетолог Елена Соломатина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о том, как повлияет на организм бокал вина перед сном. «Хорошее красное вино — достаточно полезный продукт. Естественно, это вино сухое, без содержания сахара, с большим количеством полифенолов и антиоксидантов. С другой стороны — алкоголь, который пользу не приносит и иногда приносит вред даже в малых количествах», — заявила Елена Соломатина и предупредила, что употребление алкоголя даже в минимальных дозах влияет на скорость возникновения онкологии, в частности рака молочной железы у женщин.

Опасность той или иной дозировки алкоголя зависит от количества фермента, вырабатываемого нашей печенью, которое индивидуально и обусловлено генетически.

Бокал вина или любого другого алкоголя перед сном, по мнению Елены Соломатиной, пользу если и принесет, то мнимую. «Многие говорят, что это помогает им заснуть, успокоиться, снять стресс. Но многие так и становятся алкоголиками. Особенно женщины — у них алкогольдегидрогеназа вырабатывается в меньшей степени, плюс сама масса тела, как правило, меньше. Для многих женщин и бокала вина много», — пояснила кандидат медицинских наук.