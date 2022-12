Врачи рассказали, какие продукты приводят к проблемам с ЖКТ

Диетологи издания Eat This, Not That!, рассказали, что жвачка без сахара, а также продукты, в которые входят заменители сахара, вредны для кишечника. Дело в том, что жвачка «обманывает» желудок, подменяя еду, из-за чего кишечник применяет ферменты, которые не могут растворить заменитель. Результатом этого процесса становятся колики и расстройство желудка.

Также к дискомфорту в желудке приводят продукты с обилием клетчатки. В случае повышенного потребления она не помогает усилить метаболизм, а приводит к вздутию и спазмам.

Осторожнее, по словам диетологов, стоит быть и любителям соусов и майонеза. Они способны вызывать кишечное отравление и даже пищевую аллергию. А некоторые аллергены могут стать причиной анафилактического шока.