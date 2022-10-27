ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Видео Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:50

Врачи рассказали, какие бывают последствия от Covid-19

Светлана Бутова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Врачи Татьяна Шаповаленко и Елена Маличенко в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказали о последствиях перенесенной инфекции Covid-19.

Среди перечисленных симптомов специалисты отметили следующие: быстрая утомляемость, рассеянность, ухудшение памяти, риск образования тромбов.

Дыхательные пути — это первые органы-мишени, которые поражает Covid-19. Страдают трахея, бронхи и легкие. После завершения острого периода возможен длительный насморк и кашель. Также Татьяна Шаповаленко отмечает, что один из самых распространенных симптомов данного заболевания — одышка.

Второй орган-мишень — это мозг. В связи с этим возможно изменение когнитивных функций, ухудшение качества памяти. Это вызвано нарушением кровоснабжения головного мозга и гипоксией. Также высок риск развития тромбоэмболии.

«Постковидный хвост» — последствия перенесенного инфекционного заболевания. Они могут давать о себе знать достаточно длительное время. «Часто последствия коронавируса гораздо опаснее, чем сама болезнь», — комментирует Татьяна Шаповаленко.

Коронавирус
Здоровье
0
Читайте также
«Малахольной девице пора и честь знать». Футбольный клуб изгоняет бесов и обличает Собчак
Сборные России по волейболу не сыграют в квалификации к Олимпийским играм-2024
Кабмин ФРГ заявил о невозможности эксплуатации «Северного потока – 2»
Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции
МИД России заявил, что используемые на Украине спутники США могут стать целью для удара
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гинеколог рассказала о симптомах женских заболеваний

ВОЗ назвала самые опасные виды грибков
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости