Врачи рассказали, как вовремя распознать онкологию

Современное лечение действительно способно победить рак, но крайне важно своевременно распознать проблему.

Онкологи Института ядерной медицины заведующий отделением радиотерапии Корней Тевс и главврач диагностического отделения Оксана Платонова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали о понятии «онконастороженность». Оно подразумевает под собой, прежде всего, внимательное отношение к своему здоровью, которое поможет вовремя распознать зачатки опасного заболевания в организме. Онконастороженность включает прохождение профилактических мероприятий для выявления онкопатологий и понимание того, что делать после постановки диагноза.

По словам специалистов, с возрастом вероятность возникновения онкологии повышается. Пик заболеваемости приходится на 65 лет. Поэтому людям старшего возраста необходимо сдавать анализы на все онкомаркеры. Обязательно регулярно проходить наиболее важные исследования на рак шейки матки, молочных желез, толстой кишки, а также легких для тех, кто курит или входит в группу риска по иным причинам. «Для более тщательных исследований врач-онколог назначит пройти КТ, МРТ и ПЭТ/КТ — их назначают в зависимости от симптомов и результатов других анализов после окончательного подтверждения заболевания», — пояснила Оксана Платонова.

В отделении радионуклидной диагностики пациенту могут назначить исследование на аппарате ОФЭКТ/КТ-система NM/CT 8601 GE Healthcare. Это дает возможности для развития тераностики — прорывного направления в ядерной медицине, объединяющего в себе радионуклидную диагностику и терапию. «Опция одновременного сканирования двумя изотопами позволяет врачу не только оценить распространение опухоли, но и получить количественную информацию по накоплению РФЛП» — рассказала главврач отделения диагностики.

Как отметили специалисты, многие виды рака поддаются успешному лечению, если своевременно начать терапию. «Развитие препаратов и специального оборудования для лечения с помощью химиотерапии, лучевой или радионуклидной терапии не стоит на месте. Например, сейчас онкологи для лечения заболеваний щитовидной железы используют йод-131, самарий-153, стронций-89, а также РФП на основе радия-223, лютеция-177 — это надежные радиоизотопы», — резюмировал Корней Тевс.