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Врачи рассказали, как лечить одну из главных причин бесплодия у мужчин

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Руководитель отделения «Центр мужского здоровья» сети центров репродукции и генетики «Нова клиник» уролог-андролог Гусейин Садыков рассказал о том, как лечить азооспермию — одну из главных причин бесплодия у мужчин.

У некоторых мужчин встречается азооспермия — состояние, при котором в семенной жидкости сперматозоиды полностью отсутствуют. При этом не стоит отчаиваться, поскольку в ряде случаев можно добиться естественного зачатия.

Выделяют две формы азооспермии. Классификация основана на причинах отсутствия половых клеток в эякуляте. По большому счету может быть только две причины. В первом случае половые клетки не образуются. Тогда диагностируют секреторную форму, а лечение предполагает применение консервативных методов. Во втором случае сперматозоиды из-за непроходимости семявыносящих протоков лишены возможности передвигаться. Тогда речь идет уже об обструктивной форме.

Реконструктивные операции эффективны при непроходимости семявыносящих протоков, обусловленной патологическим процессом, а также после вазэктомии, если пациент хочет восстановить фертильность. После устранения закупорки протоков естественное зачатие становится возможным. Врач может рекомендовать следующие вмешательства.

«В центре репродукции в процессе хирургического вмешательства можно осуществить забор и дальнейшую криоконсервацию спермы, а затем использовать генетический материал для оплодотворения в программах ВРТ», — приводит слова Садыкова Life.ru.

В случае Вазовазоанастомоза: суть операции заключается в том, что врачи удаляют патологический участок протока, после чего соединяют концы, используя специальную трубку, которая служит каркасом на тот период, пока анастомоз не сформируется окончательно.

При Вазоэпидидимоанастомозе: проток, удаленный от хвоста эпидидимиса, подшивают к головке придатка яичка. Если участок протока непроходим, его также можно удалить и наложить вазовазоанастомоз. После операции пациент отдыхает в палате дневного стационара на протяжении трех-четырех часов, а затем может ехать домой. Окончательное формирование анастомоза происходит менее чем через две недели. На этом этапе можно удалить установленный ранее дренаж.

Источник: https://life.ru/p/1562877
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