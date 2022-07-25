Врачи предупредили об опасности контрастного душа

Ученые Гарвардского университета сообщили, что резкая смена температуры воды в душе может пагубно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Также может случиться инфаркт. Их заключения опубликовали в издании Daily Express.

«Сердечный приступ происходит, когда кровоток в одной из коронарных артерий сердца внезапно блокируется или резко замедляется. Данный приступ называется инфарктом миокарда», — отмечают эксперты.

Инфаркт, как правило, случается из-за гипертонии, высокого уровня холестерина, но чаще всего из-за образования тромба. Холодный или контрастный душ не стоит принимать пациентам с заболеваниями сердца, потому что он может нарушить сердечный ритм, что приведет к инфаркту.