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Сегодня, 09:00

Врачи предупредили об опасности контрастного душа

Читать «СЭ» в
Контрастный душ не стоит принимать людям с болезнями сердца.
Фото Global Look Press

Ученые Гарвардского университета сообщили, что резкая смена температуры воды в душе может пагубно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Также может случиться инфаркт. Их заключения опубликовали в издании Daily Express.

«Сердечный приступ происходит, когда кровоток в одной из коронарных артерий сердца внезапно блокируется или резко замедляется. Данный приступ называется инфарктом миокарда», — отмечают эксперты.

Инфаркт, как правило, случается из-за гипертонии, высокого уровня холестерина, но чаще всего из-за образования тромба. Холодный или контрастный душ не стоит принимать пациентам с заболеваниями сердца, потому что он может нарушить сердечный ритм, что приведет к инфаркту.

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