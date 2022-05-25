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Врачи порекомендовали аллергикам отказаться от употребления зелени

Галина Глазко
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Аллергикам лучше исключить зелень из рациона.
Фото Global Look Press

Врач-дерматолог Елена Щетинина заявила, что людям с аллергией и беременным необходимо исключить из рациона лук, петрушку, шпинат и другую зелень.

Отмечается, что продукты с зеленым пигментом богаты витаминами А, группы В, К и С. Их рекомендуют употреблять людям, следящим за здоровьем и фигурой. При этом есть группы лиц, которым стоит быть осторожными. Так, отказаться от зеленого лука, шпината, кресс-салата и другой зелени нужно аллергикам, чтобы не спровоцировать аллергию.

Свежая зелень в большом количестве противопоказана и беременным женщинам, потому что это может привести к повышенному возбуждению плода. У пациентов с гастритом, язвой желудка, панкреатитом, мочекаменной болезнью зелень может вызвать острый приступ заболевания.

Людям с болезнями лучше употреблять зелень после термической обработки.

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Источник: https://vm.ru/news/968547-dietolog-shetinina-rasskazala-komu-nelzya-est-petrushku-i-druguyu-zelen
Здоровье
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