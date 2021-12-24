Врачи назвали три главных признака дефицита витамина D

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали три основных симптома нехватки витамина D в организме человека.

К этим признакам они отнесли боль в костях, постоянную усталость и частые болезни. Как правило, все это проявляется в холодное время года.

«Витамин D играет важную роль в здоровье костей, настроении, а также снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Выявить дефицит удается не сразу. Нехватка витамина D может также стать причиной снижения плотности костной ткани, что повышает риск переломов», — отмечают специалисты.