Врачи назвали три главных признака дефицита витамина D
07:00
Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали три основных симптома нехватки витамина D в организме человека.
К этим признакам они отнесли боль в костях, постоянную усталость и частые болезни. Как правило, все это проявляется в холодное время года.
«Витамин D играет важную роль в здоровье костей, настроении, а также снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Выявить дефицит удается не сразу. Нехватка витамина D может также стать причиной снижения плотности костной ткани, что повышает риск переломов», — отмечают специалисты.
Дополнительная информация:
https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/how-to-get-vitamin-d-from-sunlight/
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