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Врачи назвали три главных признака дефицита витамина D

07:00
Витамин D. Фото Global Look Press
Витамин D. Фото Global Look Press

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали три основных симптома нехватки витамина D в организме человека.

К этим признакам они отнесли боль в костях, постоянную усталость и частые болезни. Как правило, все это проявляется в холодное время года.

«Витамин D играет важную роль в здоровье костей, настроении, а также снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Выявить дефицит удается не сразу. Нехватка витамина D может также стать причиной снижения плотности костной ткани, что повышает риск переломов», — отмечают специалисты.

Дополнительная информация:

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/how-to-get-vitamin-d-from-sunlight/

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Галина Глазко все материалы автора
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