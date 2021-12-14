Врачи назвали продукты, повышающие риск смерти на 40 процентов
11:00
Издание Eat This, Not That! опубликовало статью, в которой перечислило продукты, повышающие преждевременную смерть на 40 процентов. Исследования показали, что проблемы с сердцем напрямую связаны с плохими пищевыми привычками.
В первую очередь пагубно на здоровье сказываются продукты высокой степени переработки. К ним относятся пшеничная мука, гамбургеры и хот-доги, сливочное масло, сливки и жирные молочные продукты.
Специалисты советуют людям вернуться к традиционному питанию и отдать предпочтение домашней еде и необработанным продуктам.
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