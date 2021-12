Врачи назвали продукты, повышающие риск смерти на 40 процентов

Издание Eat This, Not That! опубликовало статью, в которой перечислило продукты, повышающие преждевременную смерть на 40 процентов. Исследования показали, что проблемы с сердцем напрямую связаны с плохими пищевыми привычками.

В первую очередь пагубно на здоровье сказываются продукты высокой степени переработки. К ним относятся пшеничная мука, гамбургеры и хот-доги, сливочное масло, сливки и жирные молочные продукты.

Специалисты советуют людям вернуться к традиционному питанию и отдать предпочтение домашней еде и необработанным продуктам.