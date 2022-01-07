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Врачи назвали продукт, убивающий раковые клетки

09:00
Куркума.
Куркума.

Медики Cancer Research UK пришли к выводу, что куркума способна остановить рост злокачественной опухоли. Их заключения опубликовали в издании Express.

По их мнению, этот продукт позволяет снизить риск развития рака благодаря веществу куркумин. В тех странах, где данная специя популярна, онкологией болеют меньше.

«При приеме куркумы в качестве лекарства обычная доза составляет 400-600 миллиграммов, которую нужно принимать трижды в день», — сообщается в статье.

Куркума еще содержит большое количество антиоксидантов, а также уменьшает риск возникновения катаракты, глаукомы и макулодистрофии. Ее рекомендуют также применять тем, у кого есть диабет, повышенный холестерин и болезнь Альцгеймера.

При этом врачи отметили, что употреблять куркуму в больших количествах нельзя. Это может привести к головокружению или головной боли.

Дополнительная информация:

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/06012022/199244

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Галина Глазко все материалы автора
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