Врачи назвали продукт, убивающий раковые клетки
Медики Cancer Research UK пришли к выводу, что куркума способна остановить рост злокачественной опухоли. Их заключения опубликовали в издании Express.
По их мнению, этот продукт позволяет снизить риск развития рака благодаря веществу куркумин. В тех странах, где данная специя популярна, онкологией болеют меньше.
«При приеме куркумы в качестве лекарства обычная доза составляет 400-600 миллиграммов, которую нужно принимать трижды в день», — сообщается в статье.
Куркума еще содержит большое количество антиоксидантов, а также уменьшает риск возникновения катаракты, глаукомы и макулодистрофии. Ее рекомендуют также применять тем, у кого есть диабет, повышенный холестерин и болезнь Альцгеймера.
При этом врачи отметили, что употреблять куркуму в больших количествах нельзя. Это может привести к головокружению или головной боли.
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