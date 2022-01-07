Врачи назвали продукт, убивающий раковые клетки

Медики Cancer Research UK пришли к выводу, что куркума способна остановить рост злокачественной опухоли. Их заключения опубликовали в издании Express.

По их мнению, этот продукт позволяет снизить риск развития рака благодаря веществу куркумин. В тех странах, где данная специя популярна, онкологией болеют меньше.

«При приеме куркумы в качестве лекарства обычная доза составляет 400-600 миллиграммов, которую нужно принимать трижды в день», — сообщается в статье.

Куркума еще содержит большое количество антиоксидантов, а также уменьшает риск возникновения катаракты, глаукомы и макулодистрофии. Ее рекомендуют также применять тем, у кого есть диабет, повышенный холестерин и болезнь Альцгеймера.

При этом врачи отметили, что употреблять куркуму в больших количествах нельзя. Это может привести к головокружению или головной боли.