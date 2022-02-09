Врачи назвали овощ, снижающий уровень сахара в крови за 30 минут

Врачи рекомендовали больным диабетом второго типа включить в рацион огурцы, которые способны снизить уровень сахара в крови.

«В огурцах мало углеводов, поэтому они могут быть хорошим вариантом для людей с повышенным уровнем сахара в крови. Испытания доказывают, что огурец является также эффективным для снижения риска гипогликемии во время падения сахара в крови», — говорится на сайте «Медик Форум» со ссылкой на медиков.

Эксперты отмечают, что огурцы способны снизить уровень сахара уже через 30 минут после его потребления.

При этом важно не заниматься самолечением, а получить консультацию врача.