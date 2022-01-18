Врачи назвали новый необычный симптом «омикрона»

Британские медики рассказали о симптоме, который наблюдается у некоторых пациентов с подтвержденным заражением новым штаммом коронавируса «омикрон». По словам специалистов, воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит) может говорить о том, что в организме имеется этот штамм вируса. Об этом пишет издание Daily Express.

Отмечается, что этот симптом проявляется у инфицированных, которые болеют бессимптомно.

Также при коронавирусе может быть ломота в теле, головная боль, повышенная температура и слабость.