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Врачи назвали новый необычный симптом «омикрона»

Галина Глазко
Врачи назвали новый необычный симптом «Омикрона».
Фото Reuters

Британские медики рассказали о симптоме, который наблюдается у некоторых пациентов с подтвержденным заражением новым штаммом коронавируса «омикрон». По словам специалистов, воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит) может говорить о том, что в организме имеется этот штамм вируса. Об этом пишет издание Daily Express.

Отмечается, что этот симптом проявляется у инфицированных, которые болеют бессимптомно.

Также при коронавирусе может быть ломота в теле, головная боль, повышенная температура и слабость.

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