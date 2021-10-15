Врачи назвали неочевидный симптом рака легких

Врачи зафиксировали случаи, когда боль в пятке оказалась единственным симптомом рака легких. Об этом сообщила британская газета Daily Express со ссылкой на Национальную медицинскую систему Великобритании.

Ранее пациенты с раком легких уже жаловались на постоянную боль в пятке. После обследования у них выявляли образование тромбов.

Врачи советуют дать себе время до двух недель, чтобы посмотреть, пройдет ли боль. Если она не прекращается, то следует сразу же обратиться к специалистам.

Daily Express также сообщил, что в начале развития рака легких симптомы и вовсе могут отсутствовать. Наиболее распространенная причина болезни — это курение.