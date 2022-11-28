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Врач Зяблова назвала пять симптомов, при которых нужно срочно обращаться к врачу

Алина Савинова
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Елена Зяблова рассказала, при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу.

«К этим симптомам относятся: проблемы с дыханием; нарушение речи; тошнота, рвота, диарея более суток; температура выше 38 градусов в течение трех-пяти дней; нарушение ритма сердца или боли в данной области.

Боли в разных местах являются веской причиной для обращения к врачу. Они могут быть острыми или слабыми, но длительными. И не стоит игнорировать те боли, которые трудно объяснить, например связанные с хроническим заболеванием суставов или позвоночника", — приводит Life.ru слова Зябловой.

Специалист добавила, что стоит обратиться к врачу при любых жалобах на самочувствие, длящиеся уже несколько дней. Речь идет и о травмах, которые сопровождаются нарушением функции конечностей, в том числе при наличии кровотечения. Также следует проводить регулярный профилактический осмотр и проходить диспансеризацию.

Источник: https://life.ru/p/1541902
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