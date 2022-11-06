ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

6 ноября, 23:30

Врач заявил о неожиданной пользе мата для сердца

Читать «СЭ» в Telegram Новости

Врач-кардиолог Сергей Васильев заявил, что использование мата помогает в некоторых случаях снять психологическое напряжение и стресс.

«Очень полезно иногда выпустить пар, ведь все знаю, что лучшая защита — это нападение. Уже есть эксперименты, что при использования ненормативной лексики уровень кортизола значительно снижается. А данный гормон стресса влияет на работу сердечно-сосудистую систему», — приводит слова врача портал Life.ru.

Ранее эксперт назвал 5 лучших советов по сохранению продуктивности в стрессовых ситуациях.

Усталость. Как понять, что нужен отдых: 7 сигналов, что вам пора в отпуск
Источник: https://life.ru/p/1537034
Здоровье
2
1
Читайте также
«Приятно быть номером один». Овечкин теперь самый преданный снайпер в истории НХЛ
«Русские — козлы». Как сейчас живет главный хейтер российских спортсменов
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Французский политик заявил о планах Байдена избавиться от Зеленского
СМИ узнали о начале обсуждения Западом условий мира между РФ и Украиной
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стоматолог назвала две главные ошибки при чистке зубов

Как распознать плохого фитнес-тренера на первом занятии? Советы эксперта
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости