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Врач заявил, что спорт поможет защитить печень от заболеваний

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Спорт помогает защитить нашу печень от болезней.
Фото Global Look Press

Врач-гепатолог Павел Богомолов рассказал, что спорт помогает защитить нашу печень от гепатита, алкогольной и жировой болезней.

«Люди, которые ведут активный образ жизни, правильно питаются и употребляют в большом количестве кисломолочные продукты, значительно реже страдают от болезней печени. Также для них заболевания протекают намного легче. То же самое касается и спорта. Те люди, которые активно занимаются спортом, меньше подвержены заболеваниям этого органа», — приводит слова специалиста портал Ura.ru.

При этом курение, как отмечает Богомолов, способно намного ухудшить течение болезней печени.

Ранее врач-диетолог Светлана Горяйнова назвала самые токсичные продукты для печени.

Творог. 5 продуктов, которые восстанавливают печень. Советы врача

Источник: https://ura.news/news/1052573736?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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