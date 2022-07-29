Врач заявил, что спорт поможет защитить печень от заболеваний

Врач-гепатолог Павел Богомолов рассказал, что спорт помогает защитить нашу печень от гепатита, алкогольной и жировой болезней.

«Люди, которые ведут активный образ жизни, правильно питаются и употребляют в большом количестве кисломолочные продукты, значительно реже страдают от болезней печени. Также для них заболевания протекают намного легче. То же самое касается и спорта. Те люди, которые активно занимаются спортом, меньше подвержены заболеваниям этого органа», — приводит слова специалиста портал Ura.ru.

При этом курение, как отмечает Богомолов, способно намного ухудшить течение болезней печени.

Ранее врач-диетолог Светлана Горяйнова назвала самые токсичные продукты для печени.