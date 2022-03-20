Врач заявил, что некачественная питьевая вода может вызвать рак

Доктор Угур Джошкун сообщил турецкому изданию Sozcu, что некачественная вода способна представлять серьезную опасность для здоровья.

Результаты исследования показали, что при повышенном уровне некоторых веществ в воде возрастает вероятность заполучить рак толстой кишки. Также риск развития рака имеется при повышенном уровне нитратов.

Исследование от Environmental Research показало, что почти 4 процента случаев рака кишечника в Новой Зеландии связаны с повышенным уровнем нитратов в воде.

В свою очередь врач рекомендует употреблять розмариновый чай для снижения риска развития онкологических заболеваний. Этот чай обладает обезболивающими и противовоспалительными эффектами.