Врач заявил, что курение провоцирует обвисание груди у женщин

Пластический хирург Хакан Гюндоган назвал неочевидную причину обвисания женской груди. Так, по его словам, это происходит из-за курения. Эта вредная привычка способна привести к разрушению коллагена, которая и лишает женскую грудь округлости.

«Помимо этого, дым от сигарет содержит в себе канцерогены, разрушающие волокна эластина в организме. Именно он считается основным компонентом для упругости кожи и, в частности, груди», — приводит слова врача британское издание The Sun.

Отмечается, что на обвисание груди также влияет неправильно подобранное белье. Именно поэтому стоит внимательно выбирать бюстгальтеры, особенно во время физических нагрузок. Для занятий спортом обязательно нужно надевать специальные спортивные топы с уже сформованными чашечками. Это поможет поддержать грудь и уменьшить ее движение.