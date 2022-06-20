Стоматолог рассказал о вреде вина и соевого соуса для зубов

Врач-стоматолог Владимир Лосев назвал причины, которые могут привести к пожелтению зубов. По его словам, в первую очередь следует следить за повышенной кислотностью желудка. Она истончает зубную эмаль.

При проблемам со слюноотделением образовывается налет, который также вызывает изменения оттенка. Негативное воздействие на зубы оказывают курение, регулярное употребление красного вина, крепкого чая, кофе и соевого соуса, который добавляют в роллы и суши.

Зубы могут пожелтеть и из-за деминерализации эмали.

«Дентин имеет желтоватый оттенок, поэтому при истираемости и истончении верхнего слоя зубной эмали чаще всего и наблюдается пожелтение зубов», — приводит слова эксперта «Доктор Питер».