Врач успокоила родителей, которых пугает манная каша в меню детсадов

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, каким должно быть питание малышей и объяснила, почему молочная каша — это хорошо.

Врач отметила, что меню в дошкольных учреждениях России строго регламентируется нормами СанПиН. Пища должна быть разнообразной, чтобы дети получали все необходимые вещества и витамины. По словам медика, в рацион следует включать мясо, птицу, рыбу, яйца, овощи, фрукты, крупы, бобовые, хлеб, молочные и кисломолочные продукты, сливочное масло.

«Исключение одной или нескольких групп продуктов из рациона ребенка без объективных на то причин (аллергия, непереносимость) может привести к серьезным последствиям: снижение концентрации внимания, вялость, апатичность, замедление темпов роста и развития, частые ОРВИ и другие болезни», — цитирует Life.ru Лушникову.

Врач отметила, что родители обеспокоены обилием в меню детсадов каш, супов и других блюд с содержанием молока. По ее словам, молочные продукты — это хороший источник легкоусвояемого животного белка и биодоступного кальция. Единственное исключение — аллергия на данные продукты у малыша. Обычно для детей с аллергиями всегда есть альтернативное меню. С 2021 года в России действует закон, который разрешает родителям приносить в детсад свою еду, которую сотрудники учреждения должны будут просто разогреть.

Лушникова также опровергла миф о бесполезности манной каши, которая противопоказана лишь детям с непереносимостью глютена и лактозы. Врач заметила, что она мало чем уступает полезной гречневой каше, хотя по нутритивной плотности вторая все же лидирует.