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Врач-уролог развеяла мифы о причинах появления камней в почках

Виктория Кравченко
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Врач-уролог Юлия Курышкина рассказала, по каким причинам могут появиться камни в почках. Также она развеяла мифы о возникновении этой болезни.

Одним из факторов является изменение метаболизма в организме человека, когда этот процесс происходит неправильно. В моче по этой причине повышается концентрация определенных веществ, они кристаллизуются, выпадают в осадок, формируя конкремент.

К мифам относится мнение, что конкременты почек образуются при избыточном потреблении молочных продуктов. Также то, что в некоторых регионах РФ плохое качество питьевой воды действительно приводит к риску образования камней.

«Миф номер три: кофе, чай и газировка вызывают образование камней в почках. В то время как люди верят в то, что эти напитки могут вызвать мочекаменную болезнь, научные публикации опровергают этот факт», — рассказала уролог Курышкина Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1544429
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