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Сегодня, 15:30

Врач указала на заболевание, при котором электризуются волосы

Ольга Стрельникова
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Волосы.
Фото Freepik/valeria_aksakova

Врач превентивной медицины Ольга Иванова в интервью изданию «Газета.ру» рассказала, что электризация волос может быть связана с проблемами щитовидной железы и надпочечников.

«В таком случае важен своевременный отдых, согревающие и расслабляющие процедуры для снижения стресса на упомянутые органы, и, конечно, грамотный специалист, который поможет с изменениями в организме», — пояснила доктор.

Однако не всегда электризация волос зимой связана с ухудшением здоровья и болезнями. Иногда причина кроется в синтетических головных уборах, сильных перепадах температур, сухости воздуха и дефиците витаминов группы В.

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Источник: www.gazeta.ru/family/news/2023/01/12/19467745.shtml
Здоровье
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