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Врач Романенко назвала признаки повышенного сахара в крови

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Высыпания на коже являются признаком высокого сахара в крови.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила признаки, указывающие на повышенный уровень сахара в крови. По словам эксперта, классическими симптомами сахарного диабета являются жажда, сухость во рту и частое мочеиспускание.

«Нужно обратить внимание на зуд, регулярные воспалительные заболевания со стороны половых органов. Это очень часто связано с повышением уровня глюкозы в крови», — приводит слова Романенко «Москва 24».

Помимо этого, могут появляться гнойничковые высыпания на коже, общая слабость и астения. К осложнениям сахарного диабета относят боли в мышцах и онемение конечностей.

При первых признаках стоит сразу же обратиться к врачу и сдать анализы.

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Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/20062022/472272?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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