Врач Терехова рассказала, какие продукты на новогоднем столе могут вызвать отравление

Врач Татьяна Терехова рассказала, как избежать отравления за новогодним столом.

«Салаты, заправленные майонезом, могут нанести серьезный вред здоровью человека, так как из-за нарушения температурного режима в них образуются микроорганизмы, которые могут привести к пищевой токсикоинфекции. Также на новогоднем столе нередко можно заметить грибы в маринованном или жареном виде. Сам по себе продукт тяжело переваривается желудочно-кишечным трактом, и, если грибы постояли в течение нескольких часов на столе, они могут вызвать очень серьезное отравление также из-за образования токсинов.

Нарезки, в частности сырные и мясные, тоже не являются безопасным блюдом. Из-за нарушения товарного соседства и температурного режима они могут нанести вред ЖКТ. Поэтому нарезки, которые стоят на столе более двух часов, употреблять нежелательно. Бутерброды в со шпротами, икрой, постояв несколько часов на столе, могут вызывать отравление.

Фрукты тоже небезобидные продукты. Употреблять их нужно с осторожностью и в небольшом количестве, для того чтобы избежать анафилактических и аллергических реакций. А алкоголь стоит приобретать только в сертифицированных магазинах", — приводит Life.ru слова Тереховой.

Также врач посоветовала обращать внимание на то, где произведена продукция и сроки годности. Все продукты, которые приобретаются к новогоднему столу, должны быть с незаканчивающимся сроком годности.