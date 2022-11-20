Врач составила список разрушительных для печени продуктов

Гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала, как питание оказывает влияние на состояние печени и перечислила продукты, которые нужно исключить.

Врач назвала сахар, избыточное количество фруктов, фастфуд, большое количество животного жира, консервы, избыток соли, жареную пищу, некоторые травяные сборы и алкоголь.

«Этиловый спирт, содержащийся в алкогольных напитках, оказывает цитотоксическое действие на клетки печени. В результате частого приема алкоголя происходит воспаление гепатоцитов (клеток печени), замена печеночных клеток соединительными, т.е. формирование фиброза печени, который, в свою очередь, может привести к циррозу», — цитирует Life.ru Ломову.

Гастроэнтеролог порекомендовала включить в рацион овощи, зелень, ягоды, цельнозерновые крупы, нежирное мясо, рыбу, морепродукты, орехи, нежирную молочку, яйца, хлеб, оливковое масло и большое количество жидкости. При этом питаться лучше дробно порциями до 200 граммов не менее пяти раз в день.