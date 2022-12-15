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Врач Самохвалова назвала бессимптомные заболевания, которые могут закончиться бесплодием

Алина Савинова
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Врач гинеколог-репродуктолог Екатерина Самохвалова рассказала, какие бессимптомные заболевания могут стать причиной проблем с зачатием.

«Перед заболеванием происходит преждевременное снижение овариального резерва. Запас женских клеток в яичниках ограничен и при его истощении наступает менопауза. А без яйцеклеток невозможно наступление беременности. Для женщины такой процесс происходит незаметно, она чувствует неладное, только когда начинается сбой цикла, а в это время уже крайне сложно чем-то помочь.

Следующее бессимптомное заболевание с плачевным последствием — эндометриоз. Проявления наружного генитального эндометриоза зависят от распространенности процесса. На начальных стадиях заболевания у женщины не возникает вовсе никаких жалоб, кроме трудностей с зачатием. В дальнейшем же может появиться диспареуния — хроническая тазовая боль и дискомфорт при половой жизни.

Также некоторые половые инфекции могут протекать бессимптомно и иметь необратимые последствия. Например, хламидиоз, который негативно сказывается на состоянии маточных труб и уже навсегда повреждает ворсинки эпителия. К сожалению, даже если спустя некоторое время полноценно пролечить хламидиоз, восстановить эпителий практически невозможно. Вследствие этого формируется трубно-перитонеальный фактор бесплодия", — приводит Life.ru слова Самохваловой.

Источник: https://life.ru/p/1545791
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