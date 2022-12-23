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Сегодня, 13:18

Врач разъяснил, может ли тейпирование помочь при травмах

Анна Горшкова
Корреспондент
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Врач-травматолог петербургской городской больницы № 26 Михаил Джериев рассказал, может ли тейпирование помочь при травмах.

«Да, по официальным данным научно нет доказательной базы метода, но на практике данная методика работает более чем у 90 процентов пациентов, а также профессиональных спортсменов», — приводит слова врача Life.ru.

По словам врача, методика имеет широкий спектр показаний — начиная от хронических заболеваний, в том числе нестабильности суставов, повреждения капсульно-связочного аппарата, заканчивая острыми травмами — растяжениями, разрывами сухожилий, мышц, воспалительными процессами, для эстетического эффекта. Однако тейпирование противопоказано людям с хроническими кожными заболеваниями — псориазом в стадии обострения, дерматитом, аллергией на материал или клей тейпа, новообразованиями.

Специалист отметил, что тейпирование особенно популярно среди спортсменов. В России спрос на этот метод тоже растёт и, считает Джериев, в дальнейшем обороты только будут набираться.

Источник: https://life.ru/p/1547709
Здоровье
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