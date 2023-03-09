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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:45

Врач развеял популярный миф о влиянии прогулок на зрение человека

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Азат Гилязев заявил, что недостаток прогулок никак не влияет на качество зрения.

«Гораздо большую опасность для глаз представляют сам быт и возможная удалённая работа, поскольку вся основная зрительная нагрузка концентрируется на объектах вблизи. А работа дома за ноутбуком на коленках или в смартфоне лежа на диване может вызывать напряжение глаз и усталость, тем самым косвенно снижая качество зрения», — приводит слова Гилязева Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1563870
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