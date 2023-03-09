Врач развеял популярный миф о влиянии прогулок на зрение человека

Врач Азат Гилязев заявил, что недостаток прогулок никак не влияет на качество зрения.

«Гораздо большую опасность для глаз представляют сам быт и возможная удалённая работа, поскольку вся основная зрительная нагрузка концентрируется на объектах вблизи. А работа дома за ноутбуком на коленках или в смартфоне лежа на диване может вызывать напряжение глаз и усталость, тем самым косвенно снижая качество зрения», — приводит слова Гилязева Life.ru.