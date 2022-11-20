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Врач расставила 4 самых популярных соуса по вредности

Мария Гусева
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Врач-диетолог Елена Соломатина сравнила по вредности майонез, кетчуп, горчицу и соевый соус.

Диетолог объяснила, что соевый соус — продукт ферментации и в нем используются только соевые бобы, пшеница, соль и вода. Вместе с тем, на прилавках можно встретить более дешевые соевые соусы, которые являются обычной жидкостью с большим содержанием соли. От покупки такого продукта врач рекомендовала воздержаться.

«Если выставить некий рейтинг продуктов, то на последнее место я бы поставила современный соевый соус. Потом майонез, потому что он очень калорийный. А вот горчицу и кетчуп, наверное я бы разделила одно место на два эти продукта», — цитирует Life.ru Соломатину.

Врач отметила, что горчицу и кетчуп употреблять в пищу можно, но только с натуральным составом. В них не должно содержаться загустителей, красителей, сахара, ароматизаторов, бензоата натрия и консервантов.

Источник: https://life.ru/p/1540214
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