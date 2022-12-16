Врач рассказала, поможет ли зимнее солнце наладить выработку витамина D

Врач-терапевт Елена Черненко рассказала, что зимние месяцы бьют антирекорды по количеству солнечных дней, их недостаток чреват дефицитом витамина D, ухудшением самочувствия и настроения. «У многих при недостатке солнечного света снижается выработка серотонина — гормона радости», — пояснила специалист.

Даже яркое зимнее солнце не сможет компенсировать нехватку витамина D. «Солнце сейчас неактивное. Если мы посмотрим на УФ-индекс (индекс ультрафиолета) осенью и зимой, то он крайне редко бывает выше нуля или, если солнце светит очень ярко, единички. При данных показателях витамин D в коже не вырабатывается, и для компенсации этого вещества солнце нам не поможет», — объяснила Елена Черненко и дала рекомендацию получать витамин D из других источников.

Восполнить недостаток солнца зимой можно только аптечными препаратами по рекомендации врача — масляной либо водной формами витамина D, заключила врач.