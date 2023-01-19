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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 22:20

Врач рассказала, почему во время беременности меняется размер стопы

Мария Гусева
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Акушер-гинеколог Анастасия Соколовская рассказала, что во второй половине беременности увеличивается объем циркулирующей крови и молочных желез, на поздних сроках меняется походка, а у некоторых женщин увеличивается размер стопы.

«Самым неожиданным для женщин обычно становится увеличение размера обуви. Как правило, происходит это во второй половине беременности. Более того, у некоторых размер ноги и после родов не возвращается к исходным показателям», — цитирует Life.ru Соколовскую.

По словам врача, размер стопы увеличивается из-за изменения массы тела беременной, которая становится больше по мере роста малыша и за счет отеков. Под воздействием веса арка стопы немного сплющивается.

Также Соколовская отметила, что во время беременности возрастает уровень релаксина, под воздействием которого связки лонного сочленения становятся эластичными. Релаксин также влияет и на состояние связок стопы, из-за чего они начинают растягиваться.

Источник: Life.ru
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