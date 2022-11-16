Врач рассказала, почему нельзя промывать нос без назначения специалиста

Врач-оториноларинголог Ольга Мыскина рассказала, почему нельзя промывать полость носа без назначения специалиста.

«Не стоит забывать и о рисках при промывании полости носа. Например, у детей промывание полости носа может привести к развитию среднего отита, у взрослых это бывает реже. Сильный напор раствора может привести к кровотечению», — цитирует врача Life.

Мыскина добавила, что лучшего всего орошать слизистую носа при помощи раствора с физиологической концентрацией соли.