Врач рассказала, почему может знобить

Врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп в интервью «Мосленте» рассказала, что причиной состояния, когда «морозит» и знобит, то есть сбоя в теплорегуляции, могут быть нарушения в работе щитовидной железы и надпочечников. «Центральное звено, которое регулирует, будет нам холодно или жарко, — это гипоталамус. Если внутренняя температура становится слишком низкой или высокой, он посылает сигналы мышцам, органам, железам и нервной системе. Гипоталамус контролирует два органа эндокринной системы, от которых также зависит процесс терморегуляции: щитовидную железу и надпочечники», — пояснила врач.

Также, по словам Ирины Юзуп, чрезмерная чувствительность к холоду может сигнализировать о дефиците железа, витаминов В9 и В12. Озноб возможен при сахарном диабете, инсулинорезистентности, заболеваниях периферических сосудов и анорексии, как объяснила врач.