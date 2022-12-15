ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:30

Врач рассказала, почему может знобить

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото pressfoto, Freepik

Врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп в интервью «Мосленте» рассказала, что причиной состояния, когда «морозит» и знобит, то есть сбоя в теплорегуляции, могут быть нарушения в работе щитовидной железы и надпочечников. «Центральное звено, которое регулирует, будет нам холодно или жарко, — это гипоталамус. Если внутренняя температура становится слишком низкой или высокой, он посылает сигналы мышцам, органам, железам и нервной системе. Гипоталамус контролирует два органа эндокринной системы, от которых также зависит процесс терморегуляции: щитовидную железу и надпочечники», — пояснила врач.

Также, по словам Ирины Юзуп, чрезмерная чувствительность к холоду может сигнализировать о дефиците железа, витаминов В9 и В12. Озноб возможен при сахарном диабете, инсулинорезистентности, заболеваниях периферических сосудов и анорексии, как объяснила врач.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
0
Читайте также
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке
Читатели Welt раскритиковали слова Шольца о планах России
В МИД РФ предупредили кандидата в послы США о недопустимости антироссийской риторики
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стоматолог объяснил, как сделать дыхание свежим

Нутрициолог рассказала, стоит ли есть, если нет аппетита
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости