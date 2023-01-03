Врач рассказала о трех важных продуктах для поддержания здоровья суставов

Диетолог Людмила Микитюк рассказала о продуктах, которые необходимо включить в рацион для поддержания хорошего состояния суставов.

«Лидируют тут самые жирные сорта рыб, которые содержат большое количество омега-3, — сардина, лосось, форель, осетр, макрель. Доказано, что жирные кислоты уменьшают выраженность болевого синдрома и утреннюю скованность у больных с ревматоидным артритом. Ученые рекомендуют включать рыбу в курс обязательной немедикаментозной терапии данного заболевания», — поделилась диетолог с Life.ru.

Она также подчеркнула, что в меню должны быть чеснок, который обладает выраженными хондропротекторными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также грецкие орехи.