Врач рассказала о правильном уходе за кожей ребенка зимой

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Баконина назвала лучшие средства для ухода за детской кожей зимой.

«При обморожении на пораженную кожу деликатно наносят крем, который содержит в своем составе пантенол. Запрещены энергичные растирания снегом, варежкой, применение спиртовых примочек», — цитирует Life.ru Баконину.

Врач сообщила, что за 30 минут до прогулки необходимо нанести на детскую кожу защитный крем, в составе которого есть пантенол или ланолин. Для домашнего ухода медик порекомендовала использовать увлажняющие кремы.

«Важно поддерживать иммунитет ребенка в холодное время года. Особое внимание следует обращать на питание. Пища должна быть разнообразной и содержать витамины, микроэлементы, белок. Зимой полезны компоты из сухофруктов, необходим достаточный питьевой режим», — добавила врач.