Врач рассказала о правилах питания за новогодним столом

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала о главных правилах новогоднего застолья. По ее словам, в первую очередь нельзя садиться за стол голодным.

«Когда человек целый день ничего не ел, он потом съедает много вкусной и не всегда полезной пищи. Это с последующим перееданием может навредить здоровью печени и поджелудочной железы. В течение дня необходимо делать небольшие перекусы. Принимать ферменты перед началом застолья тоже не следует. Они нужны, чтобы пища переваривалась. Не рекомендую закусывать алкоголь жирной пищей. Это может быть опасно для поджелудочной железы», — приводит ее слова «Москва 24».

Врач порекомендовала есть побольше овощных салатов, так как эти продукты богаты пищевыми волокнами. Также она советует не использовать много майонеза в оливье, а колбасу заменить на отварное мясо.