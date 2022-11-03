Врач рассказала о пользе мандаринов разного сорта

Диетолог Марият Мухина рассказала о том, что мандариновые косточки являются лечебным продуктом.

«Употребляя мандарины, многие люди даже не догадываются, что косточки мандаринов — полезный и даже лечебный продукт. В их составе не только растительные и эфирные масла, но и калий, кальций, магний, витамин С и самый загадочный витамин В17», — приводит слова Мухиной Life.ru.

По словам Мухиной, из мандариновых семян в организме путем гликолиза образуются микродозы цианида — сильнейшего яда. Но в данном случае косточки мандарина оказывают положительный эффект. Однако передозировка может вызвать отравление, особенно это касается детей.