Врач рассказала о неочевидных причинах ожирения

Врач-диетолог и эндокринолог Оксана Михалева сообщила «Известиям», что главной причиной ожирения является низкий расход калорий или их избыток.

По словам специалиста, первым фактором ожирения принято считать генетику. Второй причиной — это заедание стресса, потому что еда — это натуральный антидепрессант. Третья причина — нарушение биоритмов и сна. Врач отмечает, что особенно сбился режим у людей из-за дистанционной работы. Гормон мелатонин вырабатывается во сне, именно он способствует синтезу жира, поэтому нарушение фаз сна и бодрствования способно серьезно повлиять на вес.

Также специалист отмечает, что алкоголь способствует появлению лишнего веса из-за калорийности и повышения аппетита.