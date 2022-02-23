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Сегодня, 12:00

Врач рассказала о неочевидных причинах ожирения

Галина Глазко
Мясо.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог и эндокринолог Оксана Михалева сообщила «Известиям», что главной причиной ожирения является низкий расход калорий или их избыток.

По словам специалиста, первым фактором ожирения принято считать генетику. Второй причиной — это заедание стресса, потому что еда — это натуральный антидепрессант. Третья причина — нарушение биоритмов и сна. Врач отмечает, что особенно сбился режим у людей из-за дистанционной работы. Гормон мелатонин вырабатывается во сне, именно он способствует синтезу жира, поэтому нарушение фаз сна и бодрствования способно серьезно повлиять на вес.

Также специалист отмечает, что алкоголь способствует появлению лишнего веса из-за калорийности и повышения аппетита.

Мясные полуфабрикаты. Что будет, если есть полуфабрикаты каждый день?

Источник: https://iz.ru/
Здоровье
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