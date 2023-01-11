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Врач рассказала о напитках, повышающих риск онкологии

Ольга Стрельникова
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Содовая.
Фото Freepik/rawpixel.com

Врач-гастроэнтеролог Василий Нежданов в интервью «Кубанским Новостям» рассказал, что значительно повышают риск развития рака кишечника напитки с высоким содержанием сахара. К ним относятся газировка, соки, морсы промышленного производства.

«Любовь к напиткам, содержащим большое количество сахара, способна принести много вреда здоровью. В том числе увеличить в два раза риск развития рака кишечника», — предостерег специалист.

Василий Нежданов посоветовал изменить свои привычки и исключить из рациона сладкие напитки промышленного производства.

«Чем раньше вы перестанете их употреблять, тем больше вероятность никогда не узнать на собственном примере, что такое рак кишечника и какие страдания он причиняет человеку», — пояснил врач.

В качестве напитков лучше употреблять вкусные и безопасные какао, воду с лимоном, минералку, чай.

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