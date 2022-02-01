Врач рассказала о факторах, влияющих на уровень сахара в крови

Врач-терапевт Елена Треско рассказала, что влияет на уровень сахара в крови. По ее словам, из-за некоторых факторов, анализы могут показать ложные результаты.

«Сахар в крови — показатель, который измеряется в данный момент. То есть мы сейчас сдали и сразу получили результат. На него влияют эмоциональное настроение, погрешность в питании. Если вы накануне сдачи анализа поедите что-нибудь, результат может быть ложноположительным», — рассказала специалист Пятому каналу.

Однако она отметила, что точнее будет сдать анализы на гликированный гемоглобин. Он позволяет узнать уровень повышения глюкозы в крови в течение трех месяцев от момента сдачи. Врач рекомендует его сделать тем, у кого результаты пробы оказались в интервале между 5,55 и 6,4 миллимоля на литр, а также при наличии диабетиков в семье.