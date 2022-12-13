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13 декабря, 21:45

Врач рассказала, может ли баня вылечить простуду

Ольга Стрельникова
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Фото gpointstudio, Freepik

Врач-оториноларинголог Клинической больницы Святителя Луки Валерия Голубова в материале портала «Доктор Питер» рассказала, что баня невероятно полезна и помогает защититься от простуд. «Сегодня часто вспоминают и сравнивают эпидемию гриппа начала ХХ века — «испанку», погубившую половину Европы, с COVID-19. Знаете, что спасло тогда Россию, которая находилась и без того в плачевном состоянии? Мороз, баня и водка — иначе говоря, наружная и внутренняя гигиена», — предположила врач.

По словам Валерии Голубовой, положительное влияние бани и сауны на иммунитет подтверждают исследования, проведенные немецкими учеными. Они выявили, что дети, которые ходили в сауну каждую неделю в течение полутора лет, болели в два раза меньше сверстников.

Однако при первых признаках простуды идти в баню не нужно. Это может усугубить течение болезни. «В состоянии, когда уже есть первые признаки вирусной инфекции, ваша иммунная система и без того работает на износ, пытаясь с ней справиться. А дополнительный стресс для организма, как правило, приводит к тому, что симптомы проявляются еще ярче», — заключила Валерия Голубова и добавила, что ходить в баню можно только при хорошем самочувствии.

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