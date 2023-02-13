Врач рассказала, кому стоит отказаться от красной фасоли

Диетолог Елена Соломатина предостерегла людей с гастритом и аллергиков от употребления красной фасоли.

«Так как фасоль все-таки содержит достаточно много клетчатки, которая при заболеваниях ЖКТ — различных гастритах, язве, панкреатите и так далее — может привести к неприятным ощущениям, обострениям заболевания. Даже у многих здоровых людей фасоль может вызывать метеоризм, тяжесть и неприятные ощущения. Также она может повысить уровень мочевой кислоты, что ведет к образованию камней, а это опасно для людей с проблемами в почках», — приводит слова Соломатиной Life.ru.